Erdoğan'dan İsrail'e yönelik soykırım davası açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Saray'daki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yaptı.



Erdoğan ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görünmediğini söyledi. Daha sonra Gazze'deki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı" dedi.



'SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLUYORUZ'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına müdahil olmak için çarşamba günü somut adım atacaklarını bildirdi.



"Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir" dedi.



