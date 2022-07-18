Erdoğan'dan İsveç'e NATO tehdidi: 'Adımlar atılmazsa süreci dondururuz!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciydi.



İade tartışmalarında beklediğini bulayan Erdoğan İsveç'e yüklendi. Sereci dondurma tehdidinde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:





“27 Haziran’da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı’na katıldık. NATO’nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik.







İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz.





İsveç’in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.





“ÜLKEMİZ BİR SÜREDİR İSTİSNAİ DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

Erdoğan konuşmasında ekomik krizi bir kez daha kabul etti. Ancak problemin iktidar dışı etkenlerden kaynaklandığı ileri sürdü. Erdoğan "Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık’taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir. Salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir" dedi.





“YÜKSELEN FİYATLARI TELAFİ EDECEK TEDBİRLER ALIYORUZ”

Enflasyonun düşürüleceğini de iddia eden Erdoğan "Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupasından Amerikasına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye’yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçeride ve dışarıda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz.







Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.