Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan, Joe Biden'a Putin tepkisi /19 Mart 2021 14:41

Erdoğan'dan, Joe Biden'a Putin tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bence Putin katil" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e 'katil' suçlamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ifade devlet başkanına yakışmadı. Putin akıllıca ve şık bir yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

BİDEN VE PUTİN ARASINDAKİ 'KATİL' TARTIŞMASI
Sayın Biden'ın Putin ile ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanın böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir değildir. Bana göre Sayın Putin çok çok akıllıca ve şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır.
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