Erdoğan'dan Kandil'e mesaj: 'Silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Son olarak Bahçeli partisinin grup toplantısında Öcalan ile DEM Parti'nin yüz yüze görüşmesinin geciktirilmemesi gerektiğini söylemişti. Bu sözlerin ardından Erdoğan'ın cevabı merak konusuydu.





Partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan Erdoğan'ın mesajı ise Kandil'e idi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:





"Milletimizin 15 Temmuz gecesi hainlere verdiği direnişle kurduğu bu ittifak nice badirelerden geçerek bu günlere geldi. MHP Genel Başkanı'nın cesur .ağrının cumhur ittifakına şaşı bakanların iştahını kabarttı. Yine hüsrana uğradılar. 14 Kasım'daki görüşme dahil her istişaremizde pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Ülke ve millet hayrına olan her meselede Sayın bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz.





BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu ele alıyoruz. Sayın Bahçeli ile uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz.





"SİLAHLARI GÖMDÜĞÜNÜZ ANDA ÖNÜNÜZ AÇILIR"

Terör belasını tüm imkanları kullanarak berteraf etmekte kararlıyız. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Kandil'den DEM'den gelen ilk açıklamalar her iki yapının da aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın değişmesi gerekiyor.





Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir."