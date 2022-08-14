Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Kavakçı'ya yeni görev /14 Ağustos 2022 10:36

Erdoğan'dan Kavakçı'ya yeni görev

Malezya Büyükelçisi Merve Kavakçı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atandı.

SHABER3.COM

Bir dönem, başörtüsü nedeniyle Türkiye’nin en çok tartışılan siyasetçilerinden olan Merve Kavakçı’ya, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni görev verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararıyla Malezya Büyükelçisi olarak görev yapan Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne atandı.

İlk olarak 1999’da Türkiye’nin gündemine gelen Merve Kavakçı, Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildikten sonra başörtüsüyle TBMM’ye girdi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, “Burası devlete meydan okunacak yer değildir” diyerek Meclis’te Kavakçı’ya tepki göstermişti.

Kavakçı’nın 5 Mart 1999’da yemin ederek ABD vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı ve 13 Mayıs 1999’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Yurtdışına çıkış yasağı konuldu. DGM Başsavcılığı tarafından evinde arama yaptırıldı.

1999’da ABD’ye yerleşen Kavakçı, 2017’de tekrar TC vatandaşlığına alındı. 25 Kasım 2017’de Malezye Büyükelçiliği’ne atandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Kavakçı'ya yeni görev Sonraki Haber >>

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:52