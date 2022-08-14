Erdoğan'dan Kavakçı'ya yeni görev

Bir dönem, başörtüsü nedeniyle Türkiye’nin en çok tartışılan siyasetçilerinden olan Merve Kavakçı’ya, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni görev verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararıyla Malezya Büyükelçisi olarak görev yapan Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne atandı.







İlk olarak 1999’da Türkiye’nin gündemine gelen Merve Kavakçı, Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildikten sonra başörtüsüyle TBMM’ye girdi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, “Burası devlete meydan okunacak yer değildir” diyerek Meclis’te Kavakçı’ya tepki göstermişti.





Kavakçı’nın 5 Mart 1999’da yemin ederek ABD vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı ve 13 Mayıs 1999’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Yurtdışına çıkış yasağı konuldu. DGM Başsavcılığı tarafından evinde arama yaptırıldı.





1999’da ABD’ye yerleşen Kavakçı, 2017’de tekrar TC vatandaşlığına alındı. 25 Kasım 2017’de Malezye Büyükelçiliği’ne atandı.



