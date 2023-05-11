Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'keşke'li İnce yorumu: "Doğrusu üzüldüm" /11 Mayıs 2023 16:29

Erdoğan'dan 'keşke'li İnce yorumu: "Doğrusu üzüldüm"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme kararı üzerine "Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi üzerine konuştu.

Ankara'daki Mamak mitinginde konuşan Erdoğan, “Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar” dedi.

NE OLMUŞTU?
Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. İnce kararını “Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum” sözleriyle duyurmuştu.
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