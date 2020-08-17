Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyonluk tazminat

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Özel, Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan röportajında, Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğunu öne sürdü.







Özel, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun “Yalancı ve müfteri” olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.





Cumhuriyet'ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, “AKP seçmeninde bir değişiklik görülüyor mu?” sorusunda karşın şunları söylemişti:





“Mutfakta yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında, tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var.





Şunun için eminim. Trump, ‘Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al’ dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan ailesinin Türkiye'ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor.”