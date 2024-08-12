Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davet gitti mi? AKP'den açıklama geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP 7'nci Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.



Çelik "Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir" dedi.



Çelik, TBMM Başkanlığı'nın Can Atalay kararı hakkında ise "Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

