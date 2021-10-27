Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na linç videosuyla tehdit

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında izlettiği videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırı verildi. Saldırı anında “ders çıkarmayan” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.







“DERS ÇIKARMADI”





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ifadelerden sonra izlettiği videoda CHP liderinin saldırıya uğradığı görüntüler verildi. Yayımlanan videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki şehit cenazesinde Osman Sarıgün tarafından uğradığı saldırının anları verildi. Bu görüntüler eşliğinde “11 yıllık mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan” ifadesinin yer alması dikkat çekti. Videonun sonunda Kılıçdaroğlu için “Millete hesap verecektir” denildi.





“GELİN HANIMA DERS VERDİLER”





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’de uğradığı saldırıya da değinerek, “Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli’nde de gerekeni yaptılar. Trabzon’a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” ifadelerini kullanmıştı.





SİYASİ CİNAYET İDDİALARI ARTTI





Ankara’da siyasi cinayet iddiaları sıklaştı. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler… Böyle kaygılarım var” ifadelerini kullanmıştı. İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var” demişti.







