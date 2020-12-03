Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava /03 Aralık 2020 14:33

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi liderinin kendisine yönelik eleştirilerine bile tahammül edemiyor. 

Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gerekçe ise, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında kürsüden sarf ettiği sözler.

TANK-PALET TARTIŞMASI ALEVLENDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'de katıldığı bir programda, Sakarya Arifiye'de kurulu Tank-Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini eleştirirken, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…" demişti.

Başarır'ın bu sözlerini iktidar "orduya hakaret" olarak nitelemiş, Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve Başarır'a sert sözlerle yüklenmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava Sonraki Haber >>

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:35:51