Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi liderinin kendisine yönelik eleştirilerine bile tahammül edemiyor.





Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gerekçe ise, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında kürsüden sarf ettiği sözler.





TANK-PALET TARTIŞMASI ALEVLENDİ





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'de katıldığı bir programda, Sakarya Arifiye'de kurulu Tank-Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini eleştirirken, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…" demişti.





Başarır'ın bu sözlerini iktidar "orduya hakaret" olarak nitelemiş, Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve Başarır'a sert sözlerle yüklenmişti.



