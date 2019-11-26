Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan kinayeli cevap: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter /26 Kasım 2019 12:22

Erdoğan'dan kinayeli cevap: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter

"CHP'yi karıştırıyor" iddiasına Erdoğan'dan cevap: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter!

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"Saray'a giden CHP'li" polemiği siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) karıştırmakla suçlanan Adalet ve Kalınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir cevap geldi .

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CHP'deki tartışmalara değindi. 

"Kendi kumpasları açık ve net ortada." diyen Erdoğan, "istihbarat CHP’nin içini karıştırıyor" iddiası için "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter." dedi.

ERDOĞAN: KEMAL BEY'İN KALMASINDA FAYDA VAR

NTV'nin haberine göre "Saray'a giden CHP'li" iddiasına değinen Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas planlandığına dair beyanlarını değerlendirdi. Erdoğan, "Kemal Bey’in kalmasında fayda var." dedi.
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