Erdoğan'dan ilginç hamle: Libya’daki paralı savaşçılar Türkiye’ye getiriliyor

Suriye savaşını ve bölgedeki gelişmeleri 10 yıldır yakından takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ‘çok güvenilir kaynaklara dayanarak’ aralarında Türkiye’nin muhaliflerden oluşturduğu ‘Sultan Murad’ grubunun paralı askerlerinin de bulunduğu 120 Suriyeli savaşçının son günlerde Libya’dan Suriye’ye döndüğünü yazdı.





SOHR, Libya’daki Suriyeli muhalif askerlerin aylık maaşlarını ve ödemelerini alamadıkları için öfkeli olduklarını, bulundukları zorlu koşullardan bir an önce Suriye’ye dönmeyi istediklerini belirterek son gelişmenin bu durumla bağlantılı olduğunu ifade etti.





Geçtiğimiz Cuma günü Libya’da bulunan Suriyeli savaşçılara, Türk hükumetinin direktifiyle Suriye’ye dönmek için hazırlıklara başlamasının söylendiği bildirilmişti.





“MISIR’LA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN LİBYA’DAN SAVAŞÇILAR ÇEKİLİYOR”

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu gelişmenin, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ile diplomatik ve siyasi ilişkilerini yeniden geliştirme ve Arap dünyasına yönelik yeni siyasi duruşunun ışığında meydana geldiğini ifade etti.





AKP hükumetinin Kahire ile 2013 yılından beri bozuk olan ilişkileri yeniden canlandırma isteği sonrası Mısır’ın Türkiye’ye 10 şart sunduğu ve bu şartlar arasında Türkiye’nin, Libya’daki siyasi ve askeri varlığına son vermesi, ülkeye getirdiği paralı askerleri geri çekme sözü vermesinin bulunduğu belirtilmişti.





AFRİN’DEN TÜRKİYE’YE 500 DOLAR MAAŞLA SAVAŞÇILAR GÖNDERİLECEK

Bu arada haberde, Afrin bölgesinde Türkiye’nin muhaliflerden oluşturduğu ‘Sultan Süleyman Şah’ grubunun savaşçılarının bir kısmını Türkiye’ye göndermek için hazırladığı belirtildi.





SOHR, savaşçıların götürülecekleri son noktanın henüz bilinmediğini ancak büyük olasılıkla Libya’ya gönderileceklerini ifade etti. Savaşçılara aylık 500 ABD dolar maaş verileceğini ve grubun çok kısa süre içerisinde Türkiye’ye gitmek üzere Suriye’yi terk edeceği ifade edildi.





LİBYA’DA SURİYELİ PARALI ASKERLER

Libya’daki iç savaşta karşı karşıya gelen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) ve Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu saflarında birçok ülkeden paralı savaşçılar savaştı.





Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib’de 5 Mart’ta sağlanan ateşkes sonrası Türkiye, Libya’da destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükumeti saflarında savaşmak üzere Suriyeli muhalif savaşçıları gönderdi.





Libya’da Rusya ise Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu’na destek vermek üzere Wagner Grubu çatısı altında Suriye rejimine yakın güçlerden paralı savaşçıları Libya’ya taşıdı.





Türkiye’nin Libya’da savaşan Suriyeli muhaliflere aylık 2 bin dolar maaş ve sonunda vatandaşlık vermeyi teklif ettiği, Rus Wagner Grubu’nun ise daha yüksek ücretler ödediği belirtiliyor.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Libya’ya her iki taraf da toplam 18 bin Suriyeli savaşçı taşıdı. Bunlardan 350’si 18 yaşın altında olan ‘çocuk savaşçılar’. Bunlardan 10 bin750’si görevlerini tamamlayıp maaşlarını aldıktan sonra Suriye’ye geri döndü.





SOHR’a göre Libya’da şu anda Türkiye’nin gönderdiği 6 bin 750 Suriyeli muhalif savaşçı bulunuyor. Ateşkes sonrası çatışmaların sona erdiği Kasım ayından beri sadece nöbet değişiklikleri yaşanıyor.





Libya’da Rus Wagner grubuna bağlı ise 2 bin civarında Suriyeli savaşçı bulunuyor.





23 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasına göre Libya’daki bütün yabancı savaşçıların 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyordu.





SOHR, Suriye’den Libya’ya gönderilen ‘cihatçıların’ sayısını ise 10 bin olarak hesaplıyor. Bunların 2 bin 500’ünü Tunus’lu ‘cihatçılar’ oluşturuyor.