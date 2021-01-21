Erdoğan'dan Macron'a karşı yeni hamle

ABD'li haber sitesi Politico, Erdoğan'ın, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasında uzlaşılan AB zirvesinden bir hafta sonra koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Fransız mevkidaşına gönderdiği geçmiş olsun mektubunu aktardı.





Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Akdeniz'de gerilim yaşayan Türkiye'ye yönelik politika belirlemek için dün yemin edip göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın işaretini bekleyen Avrupa Birliği'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yeniden yakınlaşma girişimleriyle zorda kaldığı belirtildi.





Erdoğan'ın Ankara'ya karşı sert eylemi savunan Yunanistan ve Fransa gibi bazı AB ülkeleriyle diyaloğa girip köprüler kurmaya çalıştığını yazan ABD'li haber sitesi Politico, Ankara'nın çok yoğun diplomatik çabaya girdiğine dikkat çekti.





Türkiye'ye ılımlı yaklaşan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı haftabaşında ağırlayan ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Brüksel'de temaslarda bulunmaya gönderen Ankara, Yunanistan ile istikşafi görüşmelere 25 Ocak'ta İstanbul'da başlanacağını açıklarken, Fransa için de topa girmiş durumda.





Politico, Türkiye'ue yaptırım uygulanmasında uzlaşılan AB zirvesinden bir hafta sonra, 17 Aralık'ta koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Erdoğan'ın gönderdiği geçmiş olsun mektubunu aktardı.





Erdoğan, daha önce sert söz düellolarına girdiği ve "Zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var" gibi sözler sarf ettiği Macron'a Politico'ya göre bu kez "Sevgili Emmanuel," diye hitap etti.





Habere göre Fransa liderine acil şifa dileyerek yeniden konuşup görüşme davetinde bulunan Erdoğan, şöyle yazdı:





"İyileşir iyileşmez, sizinle Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizi ... ikili ilişkilerimizi ve Türkiye-AB ilişkilerini ve yanısıra bölgesel meseleleri yeniden görüşmek isterim."





Politico, Erdoğan'ın 24 Ekim'de "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol" diye konuştuğunu hatırlatarak şu yorumda bulundu:





"Aylarca süren hakaretlerden ve Macron'un akıl sağlığını sorgulamadan sonra net bir ton değişikliği gözleniyor."





Elysee Sarayı kaynakları Erdoğan'ın mektubunu doğrularken, Macron'un ocak ayında gönderdiği cevaba Türkçe "Değerli Tayyip" diyerek başladığı belirtilmişti