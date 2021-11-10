Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu /10 Kasım 2021 23:43

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a taziye telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, bugün kardeşi Sabri Yavaş'ı kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı telefonla aradı. Erdoğan, Yavaş'a taziye dileklerini iletti. Erdoğan’ın Yavaş’a başsağlığı dilediği Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın mesajı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.”

Mansur Yavaş’ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56) hayatını kaybetmişti. 

Sabri Yavaş için Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yavaş, Beypazarı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda siyasi katıldı. 

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