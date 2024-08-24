Erdoğan'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: 'Donanmamızın gücüne güç katacağız'

Pirireis Denizaltı'nın hizmete alınacağını söyleyen Erdoğan, "Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. 4. denizaltımız Aydınreis'in 5. denizaltımız Seydi Alireis'in ve 6. denizaltımız Selmanreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız" dedi.





İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda inşasına başlanacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribiyle ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı."Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu imkan ve kabiliyetlere erişebilmesi için Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde aldığımız kararlarla çok önemli projeleri hayata geçirdik" diyen Erdoğan, "Milli hücumbot yeni tip mayın avlama gemisi İstif sınıfı fırkateyn, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Ayrıca Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor.Erdoğan, "Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve Anka-3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Ayrıca milli gemilerimizi yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS ile donatıyoruz. Bu sayede Atmaca, Sapan ve Gezgin gibi güdümlü mermilerimizi kendi lançerlerimizden atma kabiliyeti kazanıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin tüm yüzer dalar uçar ve karada konuşlu platformlarını ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz ediyoruz. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak Mavi Vatan'daki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktır" diye konuştu.