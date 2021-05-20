Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Meral Akşener'e tazminat davası /20 Mayıs 2021 14:32

Erdoğan'dan Meral Akşener'e tazminat davası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dava açtı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in sözleri üzerine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, İsrail'in zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği ifade edildi. 

'HAKARET KASTIYLA YAPILMIŞ KIŞKIRTICI BİR EYLEM'
Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

"Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir figüre benzetilmesi, bu figürün özdeşleştiği ve bir kısmı yukarıda özetlenen sıfatların da Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırılması anlamına gelmektedir. Hele hele İsrail'in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla, Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir"
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