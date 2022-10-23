Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'müze' yapılacağını açıkladı /23 Ekim 2022 17:13

Erdoğan 'müze' yapılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından, bir dönem için hatırlamak istenmeyecek şekilde iz bırakan Diyarbakır Cezaevi'nin hafıza müzesine dönüştürüleceği ifade edildi.

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Bir dönem için hatırlamak istenmeyecek şekilde iz bırakan Diyarbakır Cezaevi'nin bir hafıza müzesine dönüştürüleceği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Diyarbakır Cezaevi’nin, ‘kültür merkezi’ne dönüştürüleceğini aktaran Erdoğan şöyle konuştu: “Geçmişte nice acılara, zulümlere konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza, hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme imkanı sağlayan bir eser olarak hizmet verecektir. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat, gösteri alanlarıyla artık bu cezaevi ortadan kalkıyor.”

'TURİZM BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ'

Diyarbakır Cezaevi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini belirten Erdoğan: “Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözünü vermiştim. Bugün itibariyle Diyarbakır Cezaevi, Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir” dedi.
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