Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması /08 Eylül 2024 18:38

Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili ilk kez konuştu.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün köye 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve daha önce defalarca aranan Eğertutmaz deresinde bulundu. Olaya ilişkin 21 kişi gözaltına alınırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler.

'ADALET ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKLER'
19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."
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