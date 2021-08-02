Erdoğan'dan orman yangını mağduru köylülere çirkin teklif

7 kişinin hayatını kaybettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Kalemler köyü Muhtarı Mustafa Cansız; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylerine geldiğinde ‘herkesin evinin yapılacağı’ sözünü verdiğini söyledi. Mustafa Cansız, Erdoğan’ın sözlerini şöyle aktardı:





“Sayın Cumhurbaşkanım, ‘Mesela 500 milyarlık (bin liralık) masraf varsa, onun 300 milyarını (bin lirasını) biz karşılayacağız. 200 milyarını da (bin lirasını da) kredi olarak 2 yıl ödeme yapmadan, 2 yıldan sonra 500-500 kira öder gibi ödeyeceksiniz’ dedi. Ama burada kalan 200 bin lirayı duyarlı, yardımsever insanlarımız karşılarsa hayırseverler memnun oluruz. O parayı karşılayamayacak insanlar çok tabii. Burada herkes dar gelirli. Mağdur olmuş. Evi, traktörü yanmış. Onlar ödenecek tamam da. Ama şimdi burada zor geçinenler var. Onun için insanlarımız duyarlıdır. ‘Evi ben yaptıracağım. Şu evi belirle’ diyen insanlarımız var. İnşallah onlar yardımcı olur.”





Muhtar Cansız, en acil ihtiyaçlarının ev olduğuna söyledi. Yanan evlerin yerine yenileri yapılana kadar köylünün konteynerlerde kalacağını anlattı: “15-20 dakika içinde 67 tane ev yanmış hale geldi. Zeytin bahçeleri, evler, 6 traktör, 40 büyükbaş, 25-30 küçükbaş. Hepsi kül oldu.”