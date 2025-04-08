Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Özel'e 'cuntacı' davası /08 Nisan 2025 12:44

Erdoğan'dan Özel'e 'cuntacı' davası

CHP lideri Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı başkan' sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel'e yöneltilen suçun 'Cumhurbaşkanına hakaret' olduğunu belirtti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "cunta başkanı" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Dava haberini Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN..."
Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."
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