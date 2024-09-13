Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan 'özür' cevabı: Özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar demokrasiyi savunanlar değil /13 Eylül 2024 16:40

Erdoğan'dan 'özür' cevabı: Özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar demokrasiyi savunanlar değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e özür yanıtı geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özür çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, "Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir" dedi.

Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

-Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliyemizle (Marmara Üniversitesi) eğitim ve bilim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz."

-Türkiye'de 'ırkçılık' adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır.     

-Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz.

-Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir

-(Gezi olayları) Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler,  haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır.
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