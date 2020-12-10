Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan özür dileyen eski milletvekili İhsan Arslan'a uyarı cezası /10 Aralık 2020 16:19

Erdoğan'dan özür dileyen eski milletvekili İhsan Arslan'a uyarı cezası

Parlamenter sistem ve yargıya ilişkin açıklamaları üzerine disipline sevk edilen AKP eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarı cezası verildi. Arslan tepkiler üzerine Erdoğan'dan 'helallik' istemişti.

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AKP Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.

Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.


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