Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan 'pahalılık devam edecek' itirafı /04 Kasım 2022 12:55

Erdoğan'dan 'pahalılık devam edecek' itirafı

19. MÜSİAD Expo, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceği anlaşılıyor" dedi.

SHABER3.COM

Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, hayat pahalılığının da devam edeceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, "Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikâyet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"İş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı takdire şayandır. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen mesafeyi ihracat rakamlarında görüyoruz. Enerji ve Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor."

"Petrol, doğalgaz, kömür gibi kendine yeterli ülkeler küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikâyet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan 'pahalılık devam edecek' itirafı Sonraki Haber >>

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:09