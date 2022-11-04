Erdoğan'dan 'pahalılık devam edecek' itirafı

Erdoğan, "Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikâyet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız" ifadelerini kullandı.





"İş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı takdire şayandır. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen mesafeyi ihracat rakamlarında görüyoruz. Enerji ve Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor."







"Petrol, doğalgaz, kömür gibi kendine yeterli ülkeler küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikâyet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız."



Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkilerini sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, hayat pahalılığının da devam edeceğinin sinyalini verdi.