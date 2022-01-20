Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Rusya ile Ukrayna konusunda yeni açıklama /20 Ocak 2022 21:56

Erdoğan'dan Rusya ile Ukrayna konusunda yeni açıklama

Devam eden Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmadıklarını belirterek, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti ve kendisinin şubat başında Ukrayna'ya yapacağı ziyareti önemsediklerini belirtti. Erdoğan, "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek" dedi.

Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin ziyaretinde, El Salvador ile 6 anlaşma imzaladı. İkili imza töreni ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi hakkındaki soruya, gelişmeleri doğru bulmadıkları yanıtını verdi. "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, Putin ile olan görüşmeleri de sürdüreceklerini belirterek "Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
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