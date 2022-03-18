Erdoğan'dan Rusya lideri Putin'e teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus lidere, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile İstanbul ya da Ankara'da bir görüşme teklifini tekrar ilettiği belirtildi.







İki lider telefonla görüştü







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.Erdoğan, görüşmede kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.