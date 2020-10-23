Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan S-400 açıklaması: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz /23 Ekim 2020 14:24

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz

Erdoğan S-400'lerin denenmesi gündemiyle ilgili "ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan S-400'lerin denenmesi gündemiyle ilgili "ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı. Karabağ gerilimi ile ilgili de konuşan Erdoğan "Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

"Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye, Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

"ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Test etmeyi bırakın, Yunanistan bu silahları kullanıyor. ABD onlara bir şey diyor mu, denmiyor. Biz kararlıyız, yolumuza devam edeceğiz''
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