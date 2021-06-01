Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Sedat Peker talimatı /01 Haziran 2021 09:03

Erdoğan'dan Sedat Peker talimatı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker'in yayınladığı videolar hakkındaki düşüncelerini köşesine taşıdı.

SHABER3.COM

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sedat Peker’in videoları hakkında “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediğini yazdı.

 26 Mayıs’ta toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaşanan diyalogları aktaran Selvi bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

" Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde gündemde olan video operasyonları hakkında, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediğini duyunca önce şaşırdım.

Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, “video operasyonları” için “Ciddiye almayın, önemsemeyin” demesine şaşırmadım.

Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi’yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki?

Erdoğan başta, “Ciddiye almayın, önemsemeyin” dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor.

Bu arada MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını belirtmeliyim."
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