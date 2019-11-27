Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Serrac ile Dolmabahçe'de Libya görüşmesi /27 Kasım 2019 21:52

Erdoğan'dan Serrac ile Dolmabahçe'de Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz el-Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz el-Serrac ile görüştü. İkili Temmuz ayında da Dolmabahçe'de bir araya gelmişti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz el-Serrac ile Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti AKP tarafından Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu’na karşı destekleniyor. Serrac ile Erdoğan Temmuz ayında da Dolmabahçe'de bir araya gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait iki drone'un Hun bölgesindeki al-Jufra hava üssünde, bir diğer drone'un ise Kufra bölgesinde düşürüldüğü belirtilirken, şehirdeki bütün uçuş üslerinin de yok edildiği belirtilmişti. Ordu ayrıca, düşürülen drone'un Mısrata'daki hava üssünden kalktığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz sene sonunda İtalya’da düzenlenen Libya konferansındaysa Trablus’u destekleyen Türkiye ve Katar görüşmelerden dışlanmış, konferans sırasında Hafter iki ülkeyi terörü desteklemekle suçlamıştı.
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