Erdoğan'dan Sisi ile görüşmesine pes dedirtecek savunma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması tartışma konusu oldu. Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ağır sözler özellikle sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.







Erdoğan, trollerin bile 'U' dönüşü yapmakta zorlandığı buluşma için dikkat çeken ifadeler kullandı. Katar'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu “Normalleşme adımları atılabilir” diye. Dünya Kupası’nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin" sorusu üzerine şöyle dedi:





"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."





AKŞENER'İN YANITININA 'GÖZDEN GEÇİRSİN' ÇAĞRISI

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "Masayı terk et" çağrısıyla ilgili "Siz, Sayın Akşener’e 'Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli' dediniz ancak Akşener 'Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız' diye bir karşılık verdi. Bu cevabı nasıl buldunuz" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:





Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6’lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta 'Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı’na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan’ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli’nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı’nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var."







