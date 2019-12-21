Erdoğan'dan SON DAKİKA Kanal İstanbul açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuştu. Erdoğan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır" dedi.





Erdoğan konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:





CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında. Önümüzdeki haftalarda ihale yapmayı planlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var, çevrecilik özelliği var. Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır. Atalarımız "Bal bal demekle ağız tadlanmaz" diyor. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, istemeseniz de yaptık. Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat. Şehir hastaneleri diyoruz, niye yapıyorsunuz diyorlar. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi, biz şehir hastaneleri yaparak olayı farklı yerlere taşıyoruz.