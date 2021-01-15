Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan sonra Bahçeli'ye de aşı! /15 Ocak 2021 12:30

Erdoğan'dan sonra Bahçeli'ye de aşı!

Türkiye'nin Çinli Sinovac'tan ithal ettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısında öncelik siyasi parti liderlerine verildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. 
 
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde aşı oldu.
  
Bahçeli, şahsi Twitter hesabında, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Dün de Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı vurulmuştu.

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