Erdoğan'dan sonra damat Berat da kitap yazdı: 'Burası Çok Önemli'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın kaleme aldığı kitabı, Sabah-ATV grubu bünyesindeki Turkuvaz Kitap tarafından cuma günü piyasaya sürülecek.







Albayrak’ın kitabına basın toplantılarında çokça kullandığı “Burası Çok Önemli” sözlerini isim olarak seçmesi dikkat çekti.





EKONOMİK KRİZE RAĞMEN ALBAYRAK İDDİALI





Ön siparişe açılan kitabın tanıtımı şu ifadelerle yapıldı:





“Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz… Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla… Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla… Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle… Sahip olduğu güçlü liderlikle… Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle…Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.”





288 sayfalık kitabın satış fiyatının 40 lira olacağı belirtildi.





KİTABI KİM YAZDI?

Albayrak’ın kitabı sosyal medyada da gündem oldu.





Gazeteci Bülent Mumay, “Kitabı da, yüksek lisans tezi gibi Prof. Erişah Arıcan mı yazdı acaba? Malum, Wikileaks belgelerinden çıkan maillere göre, Albayrak’ın tezini Arıcan hazırlıyordu. Ödülünü de almıştı, Türkiye Varlık Fonu’nun başkanvekili yapıldı.” diye yazdı.













ALBAYRAK’IN DOKTORA TEZİ

WikiLeaks’in yayınladığı ve Berat Albayrak’a ait olduğu öne sürülen e-postalarda Albayrak’ın doktora tezini Marmara Üniversitesi’ndeki bir akademisyenin yazdığı anlaşılmıştı. E-postalarda adı geçen Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erişah Arıcan, 1 Nisan 2016’da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.