Erdoğan'dan sonra o da tehdit etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmak istemesini "savaş sebebi" olarak değerlendirdi.







Oktay, "[Yunanistan'ın kara sularını] 12 mile çıkardık, çıkarmadık, olayı var ya. Bizim de hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile çıkardığınızda. Meclisimizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hâlâ geçerli olduğu bir yapıdır." dedi.





"Lozan'da da bunu çizmişler zaten, 3 mil. Şimdi 'Onunla da yetinmem' diyor. Ne yapacaksın? '12 mile çıkaracağım' Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz?" sorusunu yönelten Oktay, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Elimizden kaza çıkmaz. 'Kazara falan' diyorlar ya gerekeni yaparız. Burada biz gerekeni yapmayacaksak hakkımızı aramayacaksak nerede arayacağız?" diye konuştu.





FUAT OKTAY: EY MACRON, SEN KİMSİN?





1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda imzalanan anlaşmaya işaret eden Oktay, Fransa'nın Kıbrıs'taki tutumunu da eleştirdi: "60 Anlaşması diyoruz, Fransa geliyor, Fransa buraya uçak koyuyor. Neyin uçağını getiriyorsun kardeşim, hangi savaş gemilerini getirmeye çalışıyorsun? Sen kimsin? Ey Fransa sen kimsin? Ey Macron, sen kimsin?"





Avrupa Birliği'nin (AB) tarafsız olmadığını iddia eden Oktay, "Bugün (Angela) Merkel'in açıklaması da öyle. Nasıl oturup da biz şimdi bunları konuşacağız? Türkiye net tavır koymak durumunda. Biz de onu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı da söylediği de budur." dedi.