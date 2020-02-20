Erdoğan'dan sonra o isim de Koç'u hedef aldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beyanlarının değerlendirdi.





Cengiz, Ali Koç'u standart bir tavır takınmamakla suçlayarak, "Hem 'hakemler de insandır' diye bildiri hazırlayacaksınız. Sonrasında da hakemleri suçlayacaksınız." ifadesini kullandı.





Kadıköy'de Fenerbahçe yönetiminden bir karşılama beklemediklerini belirten Cengiz, "İki yıldır, oraya gidiyoruz, hiç karşılanmadık." dedi.





ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ: ZAN ALTINDA BIRAKARAK NE ELDE EDECEKSİNİZ?





İsim vermeden Ali Koç'un dünkü sözlerine atıf yapan Cengiz, "Dünkü açıklamalarda, PR çalışması yaparak, federasyonu nasıl etkilerim ve maçı alırım algısı hissettim. Bir maçı almak için ulusal bir kurulu, o kurum içindeki yöneticileri zan altına bırakarak ve tüm hakem camiasını zan altına bırakarak ne elde edebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.





Cengiz, "Ben hakemin bizim lehimize hata yapmasını kesinlikle istemem. Ben böyle kazanmayı istemem. Saatlerce konuşmak hiçbir fayda sağlamaz." dedi.





"EYYAMCILIK VE KORKAKLIK"





"Geçmişte Kadıköy'de bir yan hakemin başına gelen yabancı cisim yüzünden maç 1 saat bekledi. Bu maçı ertelemeyen hakem bu hareketle, eyyamcılığı ve korkaklığı aktardılar." diyen Cengiz, "Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Bunun editörü hakemlerden şikayet eden arkadaş. Hakemlere saldıramazsınız." şeklinde konuştu.





Cengiz şöyle devam etti. "Bizde hakemleri eleştirdik, çünkü bazıları artık yıpranmıştı. Bu hakemlerin sahneden çekilmesini istiyoruz ve bunu yine Riva'da son toplantıda bildirdik. Artık sahneyi genç hakemlere bırakmamız lazım. Adil olmanız gerekiyor."