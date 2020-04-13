Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan Soylu'nun istifası üzerine yeni karar /13 Nisan 2020 00:00

Erdoğan'dan Soylu'nun istifası üzerine yeni karar

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Süleyman Soylu'nun kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygun bulunmadı ve Soylu'nun görevine devam edeceği belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifasına ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı 'uygun bulmadığı' kaydedilerek "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, görevine devam edecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."
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