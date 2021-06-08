Erdoğan'dan Soylu'ya yasak kararı iddiası

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazeteci Barış Yarkadaş, Erdoğan'ın MYK toplantısında Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi emrini verdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da televizyon yasağı koyduğunu iddia etti.





Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı "Şimdiki Zaman" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Sedat Peker ile ilgili çeşitli emirler verdiğini öne sürdü.





Yarkadaş, Erdoğan'ın toplantıda, Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi emrini verdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da televizyon yasağı koyduğunu iddia etti.





Barış Yarkadaş programda şunları söyledi: "Şunu söyleyeyim dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP MYK toplantısında Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi talimatını verdi. "Hiç kimse Sedat Peker'e cevap vermesin" dedi. Süleyman Soylu'nun da bundan sonra bu konuyla ilgili televizyona çıkıp konuşmasını yasakladı. Toplantının ardından da bugün AKP'nin emniyet kökenli milletvekilleri AKP'nin bir grup üst düzey yöneticisini ziyaret ederek Süleyman Soylu etrafında gelişen olaylardan dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler."