Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan Soylu'yu kızdıracak isme yeni görev! /22 Nisan 2022 12:21

Erdoğan'dan Soylu'yu kızdıracak isme yeni görev!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gözü önünde polise tokat atan AKP Milletvekili Tülay Kaynarca, partinin tanıtım ve medya başkan yardımcılığına atandı. Kaynarca'nın adı, Soylu'nun koronavirüse yakalanmasında da geçmişti.

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AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın partinin Medya Tanıtım Başkan Yardımcılığına atanması dikkat çekti. Tülay Kaynarca polise attığı tokatla gündeme geldi. Polise tokat atan AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, AKP Medya Tanıtım Başkan Yardımcılığına getirilmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vereceği tepki merak konusu oldu.

TOKAT OLAYINA TAKİPSİZLİK KARARI

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Arnavutköy ilçesinde katıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesinin açılışı sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın gözü önünde Komiser Nuri Çağlayan'a tokat atmıştı.

ARŞİVİNİ SİLDİRDİ

OdaTV'nin haberine göre Tülay Kaynarca'nın aradan geçen 11 yıl boyunca olaya ilişkin tüm haberleri, yazıları ve videoları sadece haber sitelerinden değil, sosyal medya organlarından da sildirdiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Google'da da arama yapıldığında olaya ilişkin haberlere rastlanmıyor.



SÜLEYMAN SOYLU İLE OLAN KORONA VAKASI

AKP'li vekil Tülay Kaynarca’nın adı Süleyman Soylu’nun koronaya yakalanmasında da geçmişti.

Ailesinde korona vakalarının olmasına rağmen Süleyman Soylu ile aynı toplantıya katılan Tülay Kaynarca’dan sonra Bakan Soylu’nun da testi pozitif çıkmıştı.
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