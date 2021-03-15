Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Suriye çarkı /15 Mart 2021 14:56

Erdoğan'dan Suriye çarkı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye'de barış için ABD destekli Batı'nın Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini ileri sürdü. Erdoğan şimdiye kadarki açıklamalarında Suriye'de çözüm için Rusya ve İran'ı işaret ediyordu.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin 10. yılı sebebiyle Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, daha önce Suriye krizinin çözümü için Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan Astana platformunu işaret ederken bu defa ABD öncülüğündeki Batı koalisyonunu çözüm mercii olarak işaret etmesi dikkat çekti.
 
Erdoğan, makalesinde, ABD'de göreve başlayan yeni yönetime seslenerek, "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır" dedi.

ERDOĞAN'DAN BATI'YA ÇAĞRI

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan, Suriye’deki barışın Batı’nın Türkiye’yi desteklemesine bağlı olduğun ileri sürdü ve “İç savaş, Batı'nın bir sonraki vicdani krizine dek 'bayat haber' statüsüne geri döndü. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır. Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE ASTANA PLATFORMUNU İŞARET ETMİŞTİ

Türkiye, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için İran ve Rusya'ya birlikte Astana Platformu'nu kurmuştu. Astana Platformu'nun 2019 Eylül'ünde Ankara'da gerçekleşen zirvesinde Erdoğan, Suriye'deki sorunun çözümünün yegane anahtarının Rusya, Türkiye ve İran'ın oluşturduğu Astana Platformu olduğunu söylemişti. 

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz. Astana Platformu Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegane girişimdir."

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Erdoğan'ın bugün Bloomberg için kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin Suriye politikasında Batı'dan destek beklemesi dikkat çekti.

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