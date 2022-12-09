Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Gazprom Başkanı ile biraya geldi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Gazprom Başkanı Alexei Miller ve beraberindeki heyet Türkiye’de gaz merkezi oluşturma görüşmelerine başladı.,





Rusya Devlet Haber Ajansı TASS tarafından verilen habere göre Gazprom Başkanı Alexei Miller ve beraberindeki heyet iki günlük Türkiye ziyaretinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile yapılan görüşmede, Rusya'nın Türkiye’de enerji merkezi oluşturması ve Türkiye’ye gönderilen gaz kapasitesini artırma ana konular oldu. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da bulundu.













Gazprom tarafından yapılan açıklamada,

"Yönetim Kurulu Başkanı Alexei Miller başkanlığındaki Gazprom heyeti Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Alexei Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla İstanbul'da bir araya gelindi. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de hazır bulunduğu görüşmede, Rus gazının Türk tüketicilere arzı ve Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı." denildi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası forumunda, Kuzey Akım üzerinden kaybedilen transferin yeniden kazanılabileceğini ve Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulabileceğini teklif olarak sunmuştu.





Ve yine aynı forumda başka bir boru hattı inşa etme olasılığıda gündeme gelmişti. AB tarafından uygulanan yaptırımlar Türkiye’de düşünülen bu proje ile hafifletici fonksiyon görebilecek.