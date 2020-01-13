Erdoğan'dan sürpriz ziyaret





Erdoğan'ın Almanya'nın başşehri Berlin'de düzenlenecek Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.





GÜNDEMDE LİBYA İÇ SAVAŞI VAR





Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinden sonra Libya'da devam eden iç savaşı sona erdirmek maksadıyla Berlin'de düzenlenecek konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.





Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmüştü.







Berlin Konferansı'nda İtalya ve Fransa'nın da katılabileceği belirtiliyor.





24 Ocak'ta da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor.