Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan sürpriz ziyaret /13 Ocak 2020 12:34

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Erdoğan, Almanya'ya daha önce resmi programında görünmeyen sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor. 

Erdoğan'ın Almanya'nın başşehri Berlin'de düzenlenecek Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.  

GÜNDEMDE LİBYA İÇ SAVAŞI VAR

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ocak'ta yaptıkları telefon görüşmesinden sonra Libya'da devam eden iç savaşı sona erdirmek maksadıyla Berlin'de düzenlenecek konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulamıştı. 

Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmüştü.

Berlin Konferansı'nda İtalya ve Fransa'nın da katılabileceği belirtiliyor. 

24 Ocak'ta da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.  
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