Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı satış değil.... /05 Aralık 2020 15:16

Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı satış değil....

Tank palet fabrikası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.


 
Arifiye'deki tank palet fabrikasına değinen Erdoğan, "Arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu tesise 20 milyar dolar diyen ömründe hem hiç tesis görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyor" dedi

Erdoğan, "Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil işletme hakkı devridir. Bir Türk şirketi olan BMC'ye işletme devri olan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Arifiye'deki fabrikanın devri yargıya taşınmış, Danıştay herhangi bir ihlal olmadığını tescillemiştir. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir" dedi.

Erdoğan, "Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı da var. Aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da devam edecektir. Biz fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece milletin ordusu haline gelen kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini gayet iyi biliyoruz. " şeklinde konuştu.
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