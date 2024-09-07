Erdoğan'dan 'teğmenler' çıkışı: 'Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?'

- Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, üç kardeş adı İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı’na katılarak konuşma yaptı.Erdoğan, MSB'nin inceleme başlattığını duyurduğu teğmenlerin yemini hakkındaki tartışmaya sekiz gün sonra değindi.Bahçeli'nin teğmenleri de eleştiren yazılı açıklamasından dört gün sonra bu konu hakkındaki görüşlerini dile getiren Erdoğan, genç subayları hedef aldı.Erdoğan, teğmenlerle ilgili açıklamasında şunları söyledi:- Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz.Tartışmaya ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklama sonrası "Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir" ifadelerini kullanmıştı.Çelik, sözlerinin ardından bazı iktidar çevreleri tarafından eleştirilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de ilk gün teğmenlere destek açıklaması yayımlamıştı.Ardından MHP lideri Bahçeli 3 Eylül'deki yazılı açıklamasında "Yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?" ifadelerine yer vermişti.