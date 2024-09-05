Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama: 'Bu konuyu değerlendireceğim' /05 Eylül 2024 14:29

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama: 'Bu konuyu değerlendireceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesi sonrası başlayan tartışmalara ilişkin ilk yorumunu partisinin MKYK toplantısında yaptı. Erdoğan, "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dedi.

SHABER3.COM

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve okunan yemin metni tartışmaların ana maddesini oluştururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ilk yorumunun ne olduğu ortaya çıktı.

MKYK toplantısında bazı üyeler Kara Harp Okulu mezuniyetinde tartışmalara neden olan kutlamanın 'askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi'ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini savundu. Milliyet'in aktardığına göre, bunun üzerine Erdoğan'ın "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişti. Teğmenlerin bu hareketi siyaset arenasında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı. AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek gelmişti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" demişti.

Siyaset cenahında gündem olan teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu iddiaları "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" diyerek yalanlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk yorumunda "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama: 'Bu konuyu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:13