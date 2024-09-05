Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk açıklama: 'Bu konuyu değerlendireceğim'

MKYK toplantısında bazı üyeler Kara Harp Okulu mezuniyetinde tartışmalara neden olan kutlamanın 'askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi'ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini savundu. Milliyet'in aktardığına göre, bunun üzerine Erdoğan'ın "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dediği öğrenildi.





Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve okunan yemin metni tartışmaların ana maddesini oluştururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ilk yorumunun ne olduğu ortaya çıktı.Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişti. Teğmenlerin bu hareketi siyaset arenasında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı. AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullanmıştı.Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek gelmişti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" demişti.Siyaset cenahında gündem olan teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu iddiaları "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" diyerek yalanlamıştı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk yorumunda "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" demişti.