Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan TRT kararı /30 Kasım 2021 21:54

Erdoğan'dan TRT kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'da TRT ortak yayınına katılacak.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 22.00'da TRT ortak yayınına katılacak.

TRT'nin program tanıtımına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer alacak başlıca konular arasında ekonomideki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile BAE arasında yeni dönem ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki adımları olacak.

Erdoğan Türkmenistan dönüşünde uçakta gazetecilere verdiği demeçte "İnşallah, 15’er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarımı ayrıca çıkaracağım. Onlar da bazı açıklamalar yapacaklar" demişti.
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