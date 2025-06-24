Erdoğan'dan Trump'a 47 milyar dolarlık söz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde toplanıyor.



Bu akşam saatlerinde Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi beklenirken, zirveye ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine attığı özel mesajı sosyal medya hesabından yayınladı.



Mesajda, uzun zamandır Trump tarafından istenilen üye ülkelerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul ettiklerine yer verilirken, Rutte bu doğrultuda tüm üye ülkelerin anlaşmaya imza attığını belirtti.



Rutte tarafından Trump'a gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Sayın Başkan, sevgili Donald,



İran’daki kararlı eyleminiz için tebrikler ve teşekkürler; bu gerçekten olağanüstüydü ve başka hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Hepimizi daha güvenli hale getirdi.



Bu akşam Lahey’e bir başka büyük başarıya doğru uçuyorsunuz. Kolay olmadı ama hepsini yüzde 5’e imza attırdık!



Donald, bizi Amerika, Avrupa ve dünya için gerçekten çok önemli bir ana taşıdınız. On yıllardır hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başaracaksınız.



Avrupa, olması gerektiği gibi BÜYÜK bir şekilde ödeme yapacak ve bu sizin zaferiniz olacak.



İyi yolculuklar, Majestelerinin yemeğinde görüşmek üzere!"



TÜRKİYE, SAVUNMAYA 47 MİLYAR DOLAR DAHA HARCAYACAK



2024 yılında 22,8 milyar dolar ile GSYH'sinin yüzde 2,09'unu savunma harcamalarına ayıran Türkiye, kabul ettiği yeni anlaşma ile söz konusu savunma bütçesini yaklaşık 70 milyar dolara taşıyacak.



Geçtiğimiz yıl yüzde 3,2 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, 2025 yılında 1,4 trilyon dolarlık GDP'ye ulaşmıştı. Yeni anlaşma kapsamında tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de bu tutarın yüzde 5'ini savunma bütçesine ayırması planlanırken, NATO ülkelerinin halihazırda gayrisafi yurt içi hasılalarının ne kadarını savunma bütçesine ayırdıkları da belli oldu.