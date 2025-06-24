Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Trump'a 47 milyar dolarlık söz /24 Haziran 2025 22:07

Erdoğan'dan Trump'a 47 milyar dolarlık söz

NATO Genel Sekreteri Rutte, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tüm üye ülkelerin savunma bütçelerini GSYH'lerinin en az yüzde 5'ine çıkarmayı taahhüt eden anlaşmaya imza attıklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun zamandır kabul edilmesini istediği anlaşma ile Türkiye, yıllık 22,8 milyar dolar olan savunma harcamalarını 47 milyar dolar yükselterek 70 milyar dolar seviyesine çıkaracak.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde toplanıyor. 

Bu akşam saatlerinde Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi beklenirken, zirveye ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine attığı özel mesajı sosyal medya hesabından yayınladı.

Mesajda, uzun zamandır Trump tarafından istenilen üye ülkelerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul ettiklerine yer verilirken, Rutte bu doğrultuda tüm üye ülkelerin anlaşmaya imza attığını belirtti.

 Rutte tarafından Trump'a gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: 

"Sayın Başkan, sevgili Donald,

İran’daki kararlı eyleminiz için tebrikler ve teşekkürler; bu gerçekten olağanüstüydü ve başka hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Hepimizi daha güvenli hale getirdi.

Bu akşam Lahey’e bir başka büyük başarıya doğru uçuyorsunuz. Kolay olmadı ama hepsini yüzde 5’e imza attırdık!

Donald, bizi Amerika, Avrupa ve dünya için gerçekten çok önemli bir ana taşıdınız. On yıllardır hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başaracaksınız.

Avrupa, olması gerektiği gibi BÜYÜK bir şekilde ödeme yapacak ve bu sizin zaferiniz olacak.

İyi yolculuklar, Majestelerinin yemeğinde görüşmek üzere!"

TÜRKİYE, SAVUNMAYA 47 MİLYAR DOLAR DAHA HARCAYACAK 

2024 yılında 22,8 milyar dolar ile GSYH'sinin yüzde 2,09'unu savunma harcamalarına ayıran Türkiye, kabul ettiği yeni anlaşma ile söz konusu savunma bütçesini yaklaşık 70 milyar dolara taşıyacak. 

Geçtiğimiz yıl yüzde 3,2 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, 2025 yılında 1,4 trilyon dolarlık GDP'ye ulaşmıştı. Yeni anlaşma kapsamında tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de bu tutarın yüzde 5'ini savunma bütçesine ayırması planlanırken, NATO ülkelerinin halihazırda gayrisafi yurt içi hasılalarının ne kadarını savunma bütçesine ayırdıkları da belli oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Trump'a 47 milyar dolarlık söz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:24:17