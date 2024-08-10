Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Uraloğlu'na Instagram fırçası: Bizi büyük bir dert içine soktun /10 Ağustos 2024 09:00

Erdoğan'dan Uraloğlu'na Instagram fırçası: Bizi büyük bir dert içine soktun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Instagram'a erişim engeli yasağıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na sitem ettiği iddia edildi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engelinin getirilmesinin yankıları sürüyor.

Middle East Eye’dan (MEE) Ragıp Soylu’nun Ankara’daki iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pazartesi günkü Kabine toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Instagram yasağı sebebiyle tartışma yaşandı.

'BİZİ BÜYÜK BİR DERDİN İÇİNE SOKTUN'

Erdoğan'ın Instagram yasağını gündeme getiren Uraloğlu'na “Bizi büyük bir dert içine soktun” dediği belirtildi.

Erdoğan konuşmasında “Tüm bu kargaşayı başlattığımıza göre, engeli kaldırmadan önce bazı somut sonuçlar elde etmemiz daha iyi olur” diye de ekledi.

İkinci bir kaynak ise Erdoğan’ın bakana kızgın olmadığını, aslında esprili davrandığını öne sürdü.

'BİR BAKAN TÜM PLATFORMLARIN YASAKLANMASINI ÖNERMİŞ'

Toplantıdaki bir bakanın da Tüm sosyal medya platformlarının yasaları uygulayana kadar yasaklanmasını önerdiği öne sürüldü.

Haberde Meta ve Ankara’nın sorunu çözmek için düzenli temas halinde olduğunu ve Meta’nın şimdiden bazı olumlu adımlar attığı ifade edildi.

Bir Meta sözcüsü MEE’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’de milyonlarca insanın aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmanın olağan yollarından mahrum bırakıldığını ve işletmelerin müşterilerine aynı şekilde ulaşmak için mücadele ettiğini söyledi.

Sözcü, “Hizmetlerimizi eski haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.”
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