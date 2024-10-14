Erdoğan'dan yeni açılım sinyali: 'Sırf anasının dilini konuştu diye...'

Yeni açılım süreci tartışılırken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.





109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, anadil vurgusu yaptı.





Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:





"Türkiye bir hukuk devleti, merhamet devletidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa kamu olarak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Biz her iki tecrübeyi de yaşamış bir ülkeyiz. Devlet ile millet arasında duvarlar ören, devlet ile milleti farklı konumlara yerleştiren elitist zihniyetin büyük zararları oldu. İrticacı, laik, anti laik, ilerici-gerici diyerek insanlarımızı birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Sırf anasının dilin konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldı. Bunun bedelini ise demokrasimiz, devletimiz ve milletimiz ödedi. Vatandaşına üstten bakan vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı olarak gören anlayışın devlet tasarrufumuzda yeri yoktur."







