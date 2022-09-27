Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması /27 Eylül 2022 19:47

Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması

"Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret konusuna da değindiği ifade edildi.

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Yıl sonu yaklaşırken yeni asgari ücret oranı da şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Bu durumla ilgili bir açıklama yaptığı ifade edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonun yol açtığı kaybı gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı.

Erdoğan, yılbaşında yapılacak maaş artış oranlarına ilişkin, gelirlerde 'ciddi artış' yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Asgari ücretten memur, emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı kaybı gidermekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe yönelik herhangi bir program sunmadığı halde iktidar bekleyenleri inşallah 2023’te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız.

Emin olun 2023’te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Yeter ki biz önce kendi beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.
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