Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni Esad açıklaması: 'Her an olabilir' /07 Temmuz 2024 15:03

Erdoğan'dan yeni Esad açıklaması: 'Her an olabilir'

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a görüşme davetini her an yapabileceğini belirten AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ESED ADIM ATARSA YAKLAŞIM GÖSTERİRİZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yle ilişkiler ve Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden yaşanan olaylar için şöyle söyledi:

"Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"

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