Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni F-35 açıklaması /14 Kasım 2021 22:30

Erdoğan'dan yeni F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin başlıca unsurları arasında yer alan S 400'ler ve F-35 projesi konusunda açıklamalarda bulundu.

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Çanakkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin s-400'leri iade edin talebine "Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı?" diye cevap verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

S-400 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi'ni iade etmesini istediğini belirterek "Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler" ifadelerini kullandı.

"BAKALIM NE OLACAK"

F-35 meselesinde de aynı yanlışın yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz " diye konuştu.
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